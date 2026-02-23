Kayseri'nin başında 2 maçta 4 puan!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği teknik direktör Radomir Djalovic yerine son 2 maçta kulübede yer alan teknik sorumlu Muhammed Türkmen, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.



İç Anadolu ekibinde 21'inci haftada iç sahada alınan 2-1'lik Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tazminat konusunda görüşmelerin devam ettiği Djalovic'ten yoksun Göztepe deplasmanına giden Kayserispor'da, kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. İzmir deplasmanında Türkmen yönetimindeki Kayserispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1 puanla Kayseri'ye döndü.



Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi de Radomir Djalovic ile sözleşme fesih tazminatı konusunda orta yolu bulamayan sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını da Muhammed Türkmen ile tamamladı. Dün, teknik sorumlu Muhammed Türkmen'in kulübede çıktığı 2'nci karşılaşma olan Hesap.com Antalyaspor'u da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Kayserispor, son 2 haftada teknik sorumlusu Türkmen ile çıktığı 2 maçta 4 puan toplamış oldu.



İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tuttururken, 2 maçta 4 puan toplayan Muhammed Türkmen ise 2 puan ortalamasını yakaladı.



