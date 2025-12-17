Haber Tarihi: 17 Aralık 2025 10:58 -
Güncelleme Tarihi:
17 Aralık 2025 10:58
2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Dini günler takvimi
2026 yılına ilişkin dini günler takvimi netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli olurken, milyonlarca vatandaş tatil planlarını bu takvime göre şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor merak edildi.
Yeni bir yıl yaklaşırken 2026 yılında kutlanacak dini bayramların tarihleri merak konusu oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak Ramazan Bayramı ile yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği araştırılıyor.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?2026 yılında Ramazan Bayramı, Mart ayının üçüncü haftasında kutlanacak. Dini günler takvimine göre 2026 yılı dini günler ve geceler belli oldu.Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma, 2. günü 21 Mart Cumartesi, 3. günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor.2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?2026 Kurban Bayramı ise Mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayram arefesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelirken bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba olacak.2026 DİNİ GÜNLER VE GECELER TAKVİMİÜç Ayların Başlangıcı21 Aralık 2025 Pazar - 1 Receb 1447
Regaib Kandili25 Aralık 2025 Perşembe - 5 Receb 1447Miraç Kandili15 Ocak 2026 Perşembe - 26 Receb 1447Berat Kandili2 Şubat 2026 Pazartesi - 14 Şaban 1447Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı19 Şubat 2026 Perşembe - 1 Ramazan 1447Kadir Gecesi16 Mart 2026 Pazartesi - 26 Ramazan 1447Ramazan (Fıtır) Bayramı 1. Günü20 Mart 2026 Cuma - 1 Şevval 1447Ramazan (Fıtır) Bayramı 2. Günü21 Mart 2026 Cumartesi - 2 Şevval 1447Ramazan (Fıtır) Bayramı 3. Günü22 Mart 2026 Pazar - 3 Şevval 1447Terviye Günü25 Mayıs 2026 Pazartesi - 8 Zilhicce 1447Arefe Günü26 Mayıs 2026 Salı - 9 Zilhicce 1447Kurban Bayramı 1. Günü27 Mayıs 2026 Çarşamba - 10 Zilhicce 1447Kurban Bayramı 2. Günü28 Mayıs 2026 Perşembe - 11 Zilhicce 1447Kurban Bayramı 3. Günü29 Mayıs 2026 Cuma - 12 Zilhicce 1447Kurban Bayramı 4. Günü30 Mayıs 2026 Cumartesi - 13 Zilhicce 1447Hicri Yılbaşı Gecesi15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı - 29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448Hicri Yılbaşı Günü16 Haziran 2026 Salı - 1 Muharrem 1448Aşûre Gecesi24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe - 9 / 10 Muharrem 1448Aşûre Günü25 Haziran 2026 Perşembe - 10 Muharrem 1448Mevlid Kandili24 Ağustos 2026 Pazartesi - 11 Rebiülevvel 1448Üç Ayların Başlangıcı10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448Regaib Kandili10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.