Haber Tarihi: 19 Ocak 2026 17:31 -
Güncelleme Tarihi:
19 Ocak 2026 17:31
SSK, Memur Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak 2026
2026 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı? Ocak ayı zamlı emekli maaşı takvimi ve detaylar haberimizde.
14 günlük memur maaş farkı ve emekli aylığı farkları ne zaman yatar? 2026 Ocak ayı zamlı maaş ödeme günleri ve tahsis numarasına göre takvim.
1. Memur ve Memur Emeklisi Maaş FarklarıMemurlar ve memur emeklileri, her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak almaktadır. Ancak Ocak ayı başında netleşen zam oranları bazen 15 Ocak maaşlarına tam yansımayabilmektedir.15 Ocak 2026: Memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarını bu tarihte almaya başladı.14 Günlük Fark: Eğer 15 Ocak maaşına zam yansıtılamadıysa, 1-14 Ocak tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkının Ocak ayının son haftasında (genellikle 20-25 Ocak arası) yatırılması beklenmektedir.2. SSK (4A) Emekli Maaşları Ödeme TakvimiSSK emeklileri, Ocak ayı zamlı maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Ocak tarihleri arasında alacaklar.3. Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları Ödeme TakvimiBağ-Kur emeklileri için ödemeler ayın sonunda gerçekleşmektedir.Ödeme Tarihleri: 25-28 Ocak 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacaktır.4. En Düşük Emekli Maaşı ve Ek Zam FarklarıMeclis'te kabul edilen yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 20.000 TL bandına (tahmini) yükseltilmiştir.
3.119 TL'lik Fark: Eğer maaşınız Ocak ayı ödeme gününde henüz yasalaşmayan eski rakam üzerinden (16.881 TL) yattıysa, aradaki fark düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ayrı bir takvimle Ocak ayı bitmeden veya en geç Şubat başında yatırılacaktır.Önemli Not: Ödeme günleri hafta sonuna denk gelse dahi, emekli maaşları 2026 yılı itibarıyla Cumartesi ve Pazar günleri de banka hesaplarına yansıtılmaktadır.
