Havertz son anlarda Arsenal'a beraberliği getirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen, Arsenal'i konuk etti.



BayArena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de birbirine diş geçiremedi ve devreye 0-0 beraberlikle girildi.



Ev sahibi ekibin golünü 46. dakikada Robert Andrich'ten geldi. Konuk ekibin golünü ise 89. dakikada Kai Havertz penaltıdan attı.



Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.



HALİL UMUT MELER YÖNETTİ



Öte yandan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen - Arsenal mücadelesini yöneten ana hakem oldu.











