11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Havertz son anlarda Arsenal'a beraberliği getirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen'in Arsenal'i konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti. Mücadeleyi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti.

11 Mart 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen, Arsenal'i konuk etti.

BayArena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de birbirine diş geçiremedi ve devreye 0-0 beraberlikle girildi.

Ev sahibi ekibin golünü 46. dakikada Robert Andrich'ten geldi. Konuk ekibin golünü ise 89. dakikada Kai Havertz penaltıdan attı.

Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Öte yandan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen - Arsenal mücadelesini yöneten ana hakem oldu.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
