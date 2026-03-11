11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Kadınlar Dünya Kupası Elemelerinde Macaristan, Japonya'yı mağlup etti

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemelerinde Macaristan, Japonya'yı 77-65 mağlup etti.

calendar 11 Mart 2026 21:18
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Macaristan, ilk maçında Japonya'yı 77-65 mağlup etti.
 Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya)

Japonya: Machida 3, Tanaka 13, Hirashita 12, Tokashiki 2, Takada 2, Konno 3, Mawuli, Asahina 5, Yamamoto 15, Yabu, Miyazawa 3, Todo 7

Macaristan: Aho 2, Dubei 2, Torok, Lelik 10, Juhasz 35, Takacs-Kiss 4, Dombai 5, Varga 2, Turner 17, Dul

1. Periyot: 24-20

Devre: 31-36

3. Periyot: 47-59

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
