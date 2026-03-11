Haber Tarihi: 11 Mart 2026 11:00 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 11:00

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? 2026

2026 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bayramdan önce hesaplara yatması beklenen 4 bin TL için resmi takvim beklenirken, kulislerde konuşulan muhtemel ödeme günlerini derledik. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini hangi gün alabilir? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tahmini liste...

 Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Mevcut uygulamaya göre emeklilere her bayram için 4 bin TL olmak üzere yılda iki kez toplam 8 bin TL bayram ikramiyesi ödeniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart – 24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında bayram ikramiyelerinin bu tarihten önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yapılacak.

Bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ödemelerin hangi günlerde yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Böylece ikramiye ödemeleri için resmi takvim netleşmiş olacak.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ
Bayram ikramiyesi için tahmini ödeme takvimi ise şöyle:

Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bayram ikramiyelerini, "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil yurttaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alabilecek

