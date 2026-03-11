11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-01'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-02'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Galatasaray sahada ve kasada tarih yazdı!

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yendiği maçta kasasını da tamamen doldurdu.

calendar 11 Mart 2026 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Liverpool ile oynadığı maçla birlikte tarihi bir geliri kasasına koydu

Rams Park'ta kapalı gişe oynanan tarihi maçta, sarı-kırmızılı kulüp önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Bilet satışlarının tamamen bitmesi ve GS Store mağazalarındaki yoğun ürün satışı sayesinde kulüp 3 milyon euroya civarında bir gelir elde etti.

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı tarihi maç, hem tribün atmosferi hem de ekonomik getirisi açısından sezonun en dikkat çekici maçı oldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
