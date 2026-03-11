Galatasaray sahada ve kasada tarih yazdı!

Galatasaray, Liverpool ile oynadığı maçla birlikte tarihi bir geliri kasasına koydu
Rams Park'ta kapalı gişe oynanan tarihi maçta, sarı-kırmızılı kulüp önemli bir gelirin de sahibi oldu.
Bilet satışlarının tamamen bitmesi ve GS Store mağazalarındaki yoğun ürün satışı sayesinde kulüp 3 milyon euroya civarında bir gelir elde etti.
Galatasaray'ın 1-0 kazandığı tarihi maç, hem tribün atmosferi hem de ekonomik getirisi açısından sezonun en dikkat çekici maçı oldu.
