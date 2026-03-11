11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
13:30
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
13:30
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın aklı milli formada!

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, yükselen form grafiğinin ardından gözünü yeniden milli formaya dikti.

11 Mart 2026
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın aklı milli formada!
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, performansıyla dikkat çekiyor. Ritmini artıran 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray derbisindeki oyunu da çok beğenildi.

Girdiği 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanan, en çok kilit pas ve isabetli orta açan isim olan Beşiktaşlı futbolcu, ilk 11'in bankosu olacağını gösterdi.

Uzun zamandır ayrı kaldığı Milli Takım'a dönmeyi arzu eden Rıdvan'ın Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Montella'nın dikkatini çekmeye çabaladığı kaydedildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
