Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, performansıyla dikkat çekiyor. Ritmini artıran 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray derbisindeki oyunu da çok beğenildi.
Girdiği 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanan, en çok kilit pas ve isabetli orta açan isim olan Beşiktaşlı futbolcu, ilk 11'in bankosu olacağını gösterdi.
Uzun zamandır ayrı kaldığı Milli Takım'a dönmeyi arzu eden Rıdvan'ın Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Montella'nın dikkatini çekmeye çabaladığı kaydedildi.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın aklı milli formada!
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, yükselen form grafiğinin ardından gözünü yeniden milli formaya dikti.
