Fabian Ruiz için açıklama: 'Geri dönmek istiyor'

Paris Saint-Germain orta sahasının önemli isimlerinden Fabian Ruiz'in geleceğine dair açıklama geldi.



İspanyol futbolcunun menajeri Loren del Pino, Fabian Ruiz'in kariyerinin ilerleyen döneminde altyapısından yetiştiği Real Betis'e dönmek istediğini söyledi.



Loren del Pino, 29 yaşındkai İspanyol futbolcu için yaptığı açıklamada "Fabian'ın geleceği her zaman Real Betis'e geri dönmeyi öngörüyor. Bu gerçekleşirse, 38 yaşında değil, birkaç sezon önce olacak." diye konuştu.



Del Pino, "Onu tanıyan biri olarak, mesaj yayınlamayacak veya sosyal medyayı kullanarak ilgi çekmeye çalışmayacaktır. Zamanı geldiğinde, bu gerçekleşecektir." dedi.



Fabian Ruiz'in Paris Saint-Germain ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Fabian Ruiz, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



