Fabian Ruiz için açıklama: "Geri dönmek istiyor"

PSG forması giyen Fabian Ruiz'in geleceği için açıklama geldi. İspanyol futbolcunun menajeri Loren del Pino, 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinin ilerleyen döneminde Real Betis'e dönmek istediğini söyledi.

calendar 10 Mart 2026 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fabian Ruiz için açıklama: 'Geri dönmek istiyor'






Paris Saint-Germain orta sahasının önemli isimlerinden Fabian Ruiz'in geleceğine dair açıklama geldi.

İspanyol futbolcunun menajeri Loren del Pino, Fabian Ruiz'in kariyerinin ilerleyen döneminde altyapısından yetiştiği Real Betis'e dönmek istediğini söyledi.

Loren del Pino, 29 yaşındkai İspanyol futbolcu için yaptığı açıklamada "Fabian'ın geleceği her zaman Real Betis'e geri dönmeyi öngörüyor. Bu gerçekleşirse, 38 yaşında değil, birkaç sezon önce olacak." diye konuştu.

Del Pino, "Onu tanıyan biri olarak, mesaj yayınlamayacak veya sosyal medyayı kullanarak ilgi çekmeye çalışmayacaktır. Zamanı geldiğinde, bu gerçekleşecektir." dedi.

Fabian Ruiz'in Paris Saint-Germain ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Fabian Ruiz, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
