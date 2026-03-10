10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

A Milliler, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde parkeye çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ev sahipliği yaptığı FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında 11 Mart Çarşamba günü Kanada karşılaşacak.

Haber: AA, Fotoğraf: TBF
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında 11 Mart Çarşamba günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

C Grubu'nda Türkiye ile Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya mücadele edecek.

Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.

Grupta yarın saat 14.30'da Arjantin-Avustralya ve saat 17.30'da Japonya-Macaristan müsabakaları oynanacak.


İki takım arasında son randevu 2014'te

Türkiye, Kanada ile resmi maçlarda son olarak ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da oynanan grup mücadelesinde Kanada'yı 55-44 mağlup etmişti.

Milli takım, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
