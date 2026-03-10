09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
Espanyol-Real Oviedo
1-1
West Ham United-Brentford
7-5
Lazio-Sassuolo
2-1
Tondela-Rio Ave
0-1

Fenerbahçe, Avrupa'da zirveye oynuyor!

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlardan çıkardığı 18 puanla Avrupa'nın 10 büyük liginde en iyi geri dönüş yapan takımlar arasında yer alırken yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı.

calendar 10 Mart 2026 08:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ligde son 4 karşılaşmanın 3'ünden geriden gelerek puan çıkaran Fenerbahçe, müthiş bir reaksiyon gösterirken namağlup serisini de 25 maça çıkardı.

Trabzonspor (3-2) ve Antalyaspor (2-2)'dan sonra ligde 4 maçtır diş geçiremediği Samsunspor karşısında da şanssızlığını kıran sarı-lacivertli takım, 3-2'lik zaferle soğuk havada taraftarının içini ısıttı. 6 dakika içerisinde 89'da önce Nene eşitliği getirirken 90+5'te ise Sidiki Cherif, Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. 

ZİRVE ST.TRUİDEN'İN

Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon oynadığı 25 maçın 8'inde skor dezavantajına yakalandı. 5 galibiyet, 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, hanesine yazdırdığı 18 puanla Süper Lig'de ilk sırada yer alırken Avrupa'da da zirveye oynuyor.

Rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' diyen Fenerbahçe, topladığı 18 puanla 10 büyük lig içerisinde Barcelona ve Bayern Münih ile birlikte 3 numarada yer aldı. Belçika ekibi St.Truiden (23) ve Premier Lig kulübü Aston Villa (19) ilk ikiyi oluşturdu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
