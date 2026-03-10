Fenerbahçe, Avrupa'da zirveye oynuyor!

Ligde son 4 karşılaşmanın 3'ünden geriden gelerek puan çıkaran Fenerbahçe, müthiş bir reaksiyon gösterirken namağlup serisini de 25 maça çıkardı.



Trabzonspor (3-2) ve Antalyaspor (2-2)'dan sonra ligde 4 maçtır diş geçiremediği Samsunspor karşısında da şanssızlığını kıran sarı-lacivertli takım, 3-2'lik zaferle soğuk havada taraftarının içini ısıttı. 6 dakika içerisinde 89'da önce Nene eşitliği getirirken 90+5'te ise Sidiki Cherif, Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.



ZİRVE ST.TRUİDEN'İN



Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon oynadığı 25 maçın 8'inde skor dezavantajına yakalandı. 5 galibiyet, 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, hanesine yazdırdığı 18 puanla Süper Lig'de ilk sırada yer alırken Avrupa'da da zirveye oynuyor.



Rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' diyen Fenerbahçe, topladığı 18 puanla 10 büyük lig içerisinde Barcelona ve Bayern Münih ile birlikte 3 numarada yer aldı. Belçika ekibi St.Truiden (23) ve Premier Lig kulübü Aston Villa (19) ilk ikiyi oluşturdu.







