Ligde son 4 karşılaşmanın 3'ünden geriden gelerek puan çıkaran Fenerbahçe, müthiş bir reaksiyon gösterirken namağlup serisini de 25 maça çıkardı.
Trabzonspor (3-2) ve Antalyaspor (2-2)'dan sonra ligde 4 maçtır diş geçiremediği Samsunspor karşısında da şanssızlığını kıran sarı-lacivertli takım, 3-2'lik zaferle soğuk havada taraftarının içini ısıttı. 6 dakika içerisinde 89'da önce Nene eşitliği getirirken 90+5'te ise Sidiki Cherif, Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.
ZİRVE ST.TRUİDEN'İN
Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon oynadığı 25 maçın 8'inde skor dezavantajına yakalandı. 5 galibiyet, 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, hanesine yazdırdığı 18 puanla Süper Lig'de ilk sırada yer alırken Avrupa'da da zirveye oynuyor.
Rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' diyen Fenerbahçe, topladığı 18 puanla 10 büyük lig içerisinde Barcelona ve Bayern Münih ile birlikte 3 numarada yer aldı. Belçika ekibi St.Truiden (23) ve Premier Lig kulübü Aston Villa (19) ilk ikiyi oluşturdu.
Fenerbahçe, Avrupa'da zirveye oynuyor!
Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlardan çıkardığı 18 puanla Avrupa'nın 10 büyük liginde en iyi geri dönüş yapan takımlar arasında yer alırken yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı.
Ligde son 4 karşılaşmanın 3'ünden geriden gelerek puan çıkaran Fenerbahçe, müthiş bir reaksiyon gösterirken namağlup serisini de 25 maça çıkardı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Lucas Torreira'ya kötü haber!
-
9
Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''
-
8
Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi özel teşekkür
-
7
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ne puanla döndü!
-
6
Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
-
5
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: "Bir an önce görevi bıraksınlar"
-
4
Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
-
3
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
-
2
Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
-
1
Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
- 09:14 Fenerbahçe 'Comeback'e abone!
- 08:57 Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası!
- 08:49 Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
- 08:44 Victor Osimhen'e özel koreografi!
- 08:41 Dursun Özbek'in büyük hayali
- 08:36 Okan Buruk'un stratejisi: "Pres yap, baskıyla bitir"
- 08:25 Sidiki Cherif ve Tedesco'nun gizli konuşması ortaya çıktı!
- 08:13 Fenerbahçe, Avrupa'da zirveye oynuyor!
- 01:40 Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
- 01:35 FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi
- 01:19 Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sonrasında oluşan görünüm
- 01:11 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde zafer Anadolu Efes'in
- 01:02 Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
- 00:54 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu
- 00:46 Lazio 3 puanı son nefeste aldı
- 00:32 Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki
- 00:27 Kayserispor-Trabzonspor maçında kadın taraftar anons yaptı
- 00:19 Joao Pereira: ''Bu kabul edilemez''
- 00:15 Semih Güler'den hakem tepkisi; ''Herkes görüyor her şeyi''
- 00:10 Volkan Demirel: ''Yorgunluğun vermiş olduğu tercihler yüzünden''
- 23:59 Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: "Kayıtlar nerede?"
- 23:42 Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
- 23:38 Erling Moe: ''Bize çıkıyorsa onlara da çıkmalı''
- 23:17 Paul Onuachu: ''Onlarında payı büyük''
- 23:13 Fatih Tekke: "Bu işin şakası yok, daha iyi olmak zorundayız"
- 22:49 Stefan Savic: ''Bunu söylemiştim''
- 22:33 Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''
- 22:31 Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri!
- 22:01 Trabzonspor, Onuachu ile kazandı!
- 21:58 Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ne puanla döndü!
- 21:34 Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
- 21:13 Atilla Gerin: ''Fırsatı geri teptik''
- 21:05 Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: "Bir an önce görevi bıraksınlar"
- 19:59 Selçuk İnan: "Prandelli ve Mancini'den çok şey öğrendim"
- 19:28 Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
- 19:05 Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler
- 18:53 Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini
- 18:44 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in biletleri satışa çıkıyor
- 18:25 Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonasına büyük katılım
- 18:03 Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret
- 17:57 Kocaelispor, Eyüpspor'u penaltıyla yıktı
- 17:44 Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi özel teşekkür
- 16:58 Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı
- 16:20 Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
- 16:09 Lucas Torreira'ya kötü haber!
- 16:08 Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Murray
- 16:00 LaMelo Ball, NBA tarihinde LeBron ve Magic'in bulunduğu elit listeye girdi
- 16:00 Jokic, Avrupa'ya dönüş ihtimaline sıcak bakmıyor
- 15:56 Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!
- 15:44 Goretzka'dan geleceği için mesaj
- 15:35 UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev
- 15:12 Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa
- 14:39 Avrupa'da haftanın öne çıkan sonuçları
- 14:13 Hayri Çavuşoğlu'na PFDK tarafından verilen disiplin cezası sona erdirildi
- 14:07 Ozan Kabak'tan Galatasaray - Liverpool yorumu
- 14:06 Xavi'den olay Lionel Messi iddiası!
- 14:00 Davinson Sanchez'den Liverpool'a mesaj
- 13:51 Göztepe dejavu yaşıyor; yine düşüşte!
- 13:32 Okan Buruk: "Liverpool'a karşı dezavantaj"
- 13:26 Balıkesir, yeniden Play-Off hattında
FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi
Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!
Goretzka'dan geleceği için mesaj
Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa
Xavi'den olay Lionel Messi iddiası!
Liverpool'dan Galatasaray öncesi çağrı!
Valencia, iki kere geriye düştüğü maçı kazandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14