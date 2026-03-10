09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası!

Ligde 11 gol, 11 asiste imza atan Asensio, Avrupa'nın 10 büyük liginde çift haneli sayılara ulaşan üç isimden biri oldu.

calendar 10 Mart 2026 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası!
Samsunspor maçında Sidiki Cherif'in attığı golün asistini yapan Marco Asensio, Fenerbahçe forması altında kariyer rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Tüm kulvarlarda şu ana kadar 13 gol, 12 asiste imza atan matador, taraftarların da en güvendiği isim...

Son 7 Süper Lig maçında 3 gol, 5 asistlik katkı sağlayan İspanyol yıldız, toplamda ise ligde 11 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu. Asensio bu performansıyla Avrupa'nun 10 büyük liginde çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç isimden biri oldu.

Tecrübeli orta sahanın rakipleri ise; Bayern Münih'ten Michael Olise ile Luiz Diaz... Olise; Bundesliga'da 10 gol, 18 asistle oynarken, Luiz Diaz ise; 14 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu. 

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Fenerbahçe forması altında kariyer rekoru kıran Marco Asensio, İspanya Milli Takımı'na da bu performansıyla göz kırpıyor. Milli takım teknik direktörü De La Fuente'nin matadoru yakından takip ettirdiği ve Dünya Kupası'nın geniş kadrosuna davet edeceği vurgulandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
