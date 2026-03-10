10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-090'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Sivasspor ligde Atakaş Hataysporla karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

calendar 10 Mart 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor ligde Atakaş Hataysporla karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi ile kırmızı kart cezalısı Charisis, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, bugün Hatay'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Sivasspor ligde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ise 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 19. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.