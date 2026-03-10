10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
0-450'
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Vanspor evinde Adana Demirspor'u tek golle geçti

1. Lig'in 30. haftasında Vanspor FK evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 10 Mart 2026 16:06
Vanspor evinde Adana Demirspor'u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Vanspor FK evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor 1-0 kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Vanspor FK puanını 42'ye çıkarttı, Adana Demirspor -45 puanda kaldı.

Lig'de 31. haftada Vanspor FK deplasmanda Sakaryaspor ile; Adana Demirspor ise evinde Serik Spor ile mücadele edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
