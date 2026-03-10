10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

İşte Osimhen koreografisinin sırrı!

Galatasaraylı taraftarların Victor Osimhen için hazırladığı koreografinin sırrı ortaya çıktı.

calendar 10 Mart 2026 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Osimhen koreografisinin sırrı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için anlamlı bir koreografiye imza atmaya hazırlanıyor.

Kuzey kale arasında boydan boya yapılacak görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.

Odatv'nin haberine göre; Karşılaşma öncesinde Osimhen'in 2,5 yaşındayken kaybettiği annesinin yer alacağı bir koreografi yapılacağı belirtildi.

KOREOGRAFİNİN SIRRI

Yatay ipler genellikle bir makara sistemi ile birleşiyor. Bu, tribünden yukarı doğru çekilen devasa bir pankartın (3D figür) sadece dikeyde yükselmesini değil, aynı zamanda sahaya doğru belirli bir açıyla öne eğilmesini veya tribün boyunca sağa-sola hareket ettirilmesini sağlıyor.

Bu düzenek, görselin çok daha dinamik ve canlı görünmesine olanak tanıyor.

PARÇALI GÖRSEL YAPISI

Sadece dikey ipler olduğunda genellikle tek parça büyük bir blok yukarı çekilir.

Ancak bu tür çapraz ve yatay gerdirme hatları, birden fazla bağımsız figürün eş zamanlı ama farklı hızlarda hareket ettirilebileceğini gösteriyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.