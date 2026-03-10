İşte Osimhen koreografisinin sırrı!

Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için anlamlı bir koreografiye imza atmaya hazırlanıyor.
Kuzey kale arasında boydan boya yapılacak görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.
Odatv'nin haberine göre; Karşılaşma öncesinde Osimhen'in 2,5 yaşındayken kaybettiği annesinin yer alacağı bir koreografi yapılacağı belirtildi.
KOREOGRAFİNİN SIRRI
Yatay ipler genellikle bir makara sistemi ile birleşiyor. Bu, tribünden yukarı doğru çekilen devasa bir pankartın (3D figür) sadece dikeyde yükselmesini değil, aynı zamanda sahaya doğru belirli bir açıyla öne eğilmesini veya tribün boyunca sağa-sola hareket ettirilmesini sağlıyor.
Bu düzenek, görselin çok daha dinamik ve canlı görünmesine olanak tanıyor.
PARÇALI GÖRSEL YAPISI
Sadece dikey ipler olduğunda genellikle tek parça büyük bir blok yukarı çekilir.
Ancak bu tür çapraz ve yatay gerdirme hatları, birden fazla bağımsız figürün eş zamanlı ama farklı hızlarda hareket ettirilebileceğini gösteriyor.
