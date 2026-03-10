Domenico Tedesco'dan motivasyon konuşması!

Fenerbahçe, karşılaşmanın 89. dakikasına 2-1 geride girdiği mücadelede Samsunspor'u mağlup ederek zirve yarışına yeniden tutundu. Sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı.



Maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, devre arası ile maç sonu arasındaki ruh halini şu sözlerle özetledi:



"Devre arasında çalışanlar, oyuncular, herkes ölü gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam problem vardır. Bu maçtaki galibiyetin önemini hepimiz bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında daha iyi gördük."



"HALA BURADAYIZ"



Devre arasında morali oldukça düşen sarı-lacivertli futbolcular, 89. dakikada gelen geri dönüşle birlikte adeta yeniden ayağa kalktı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi.



Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları konuşmada şu ifadeleri kullandıkları aktarıldı:



"Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. İstemediğimiz sonuçlara imza attık. Ama bu maçta da her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmedik. Bırakmamalıyız. Çünkü hâlâ buradayız. Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız."



SAMANDIRA'DA HAVA DEĞİŞTİ



Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Samandıra'da oluşan olumsuz atmosferin bu galibiyetle tamamen dağıldığı ifade edildi. Sarı-lacivertli camiada birçok oyuncunun ve teknik ekibin, "sezon yeniden başladı" görüşünde birleştiği öğrenildi.







