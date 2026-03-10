10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-04'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Domenico Tedesco'dan motivasyon konuşması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısındaki geri dönüş galibiyeti sonrası "Devre arasında herkes ölü gibiydi ama kazanınca hala burada olduğumuzu gördük" dedi.

calendar 10 Mart 2026 12:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan motivasyon konuşması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, karşılaşmanın 89. dakikasına 2-1 geride girdiği mücadelede Samsunspor'u mağlup ederek zirve yarışına yeniden tutundu. Sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı.

Maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, devre arası ile maç sonu arasındaki ruh halini şu sözlerle özetledi:

"Devre arasında çalışanlar, oyuncular, herkes ölü gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam problem vardır. Bu maçtaki galibiyetin önemini hepimiz bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında daha iyi gördük."

"HALA BURADAYIZ"

Devre arasında morali oldukça düşen sarı-lacivertli futbolcular, 89. dakikada gelen geri dönüşle birlikte adeta yeniden ayağa kalktı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi.

Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları konuşmada şu ifadeleri kullandıkları aktarıldı:

"Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. İstemediğimiz sonuçlara imza attık. Ama bu maçta da her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmedik. Bırakmamalıyız. Çünkü hâlâ buradayız. Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız."

SAMANDIRA'DA HAVA DEĞİŞTİ 

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Samandıra'da oluşan olumsuz atmosferin bu galibiyetle tamamen dağıldığı ifade edildi. Sarı-lacivertli camiada birçok oyuncunun ve teknik ekibin, "sezon yeniden başladı" görüşünde birleştiği öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.