Dort, Jokic'e yine vurdu: "Yüzüne vurmak istemedim"

Oklahoma City Thunder'ın savunma oyuncularından Lu Dort, Denver Nuggets'a karşı oynanan ve Thunder'ın 129-126 kazandığı karşılaşmanın ardından Nikola Jokic'e yaptığı sert temas hakkında açıklamalarda bulundu.

Oklahoma City Thunder'ın savunma oyuncularından Lu Dort, Denver Nuggets'a karşı oynanan ve Thunder'ın 129-126 kazandığı karşılaşmanın ardından Nikola Jokic'e yaptığı sert temas hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın son periyodunda yaşanan pozisyonun ardından Dort, Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic'ten özür dilediğini söyledi.

ESPN'den Tim MacMahon'a konuşan Dort, olayın tamamen rekabetin getirdiği bir durum olduğunu belirtti.

"Tamamen rekabetin içinde yaşanan bir şeydi. Ama maçtan sonra elini sıktım, 'harika maçtı' dedim ve olanlar için özür diledim."

Pozisyon, son çeyrekte 1 dakika 12 saniye kala meydana geldi. Jamal Murray'i savunan Dort, Jokic'in kurduğu perdeyi geçmeye çalışırken sol koluyla Sırp yıldızın yüzüne temas etti. Jokic temasın ardından yere düşerek yüzünü tuttu.

Hakemler pozisyonu inceleyerek Lu Dort'a Flagrant Faul 1 kararı verdi.

Bu olay, Dort'un Jokic'e karşı kısa süre içinde yaptığı ikinci tartışmalı sert temas olarak kayıtlara geçti. İki hafta önce oynanan bir maçta da benzer bir pozisyon yaşanmış ve Nuggets'ın üç kez MVP seçilen yıldızı Jokic, o pozisyonun ardından Dort'a sert tepki göstermişti.

Dort ise bu kez temasın kasıtlı olmadığını vurguladı.

"Yüzüne vurmak istemedim. Perdelerin üzerinden geçerken kollarım bazen kontrolsüz şekilde hareket edebiliyor ve maalesef yüzüne temas ettim. Bunun Flagrant 1 olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 'gereksiz' demek bunu bilerek yaptığım anlamına gelir. Ben bilerek yapmadım."

Öte yandan Nikola Jokic de pozisyonun ardından herhangi bir kötü niyet olmadığını düşündüğünü belirterek konuyu büyütmedi.

Dort, önceki olaydan sonra sınırı aştığını kabul etmişti. Bu nedenle ikili arasında yaşanan son temasın ardından Jokic'in durumu büyütmemesi dikkat çekti.

Maç öncesinde Oklahoma City Thunder başantrenörü Mark Daigneault da önceki olayda Jokic'e karşı Dort'u savunmuş olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Denver Nuggets cephesinden ise yardımcı antrenör David Adelman, Thunder'ın Dort'un "ucuz faullerini" görmezden geldiğini söyleyerek Daigneault'yu eleştirmişti.

Thunder ve Nuggets bu sezon normal sezonda 10 Nisan'da dördüncü ve son kez karşı karşıya gelecek.

