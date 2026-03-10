10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Engin Fırat'ın cenazesi memleketinde toprağa verildi

Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

10 Mart 2026 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Engin Fırat'ın cenazesi memleketinde toprağa verildi
Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştıran ve İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat ettiği öğrenilen Fırat'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antalya'nın Kemer ilçesine getirildi.

Engin Fırat için Göynük Mahallesi'ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Fırat'ın cenazesi, daha sonra Göynük Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde Engin Fırat'ın babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, sevenleri, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
