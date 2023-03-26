Kadınlar teravih namazını camide kılabilir mi? - Diyanet

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Kadınlar teravih namazı kılabilir mi, teravih namazı kılmak için kadınlar camiye gidebilir mi soruları bugün binlerce kadın tarafından merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayı başlayadı. Milyonlarca müslüman teravih namazı kılmak için camilere akın edecek. Peki kadınlar Ramazan'da teravih namazı kılabilir mi, nerede ve nasıl kılabilir farz mıdır? İşte merak edilenler...Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır".Hz. Peygamber, mescide gitmelerine izin verdiği, hatta teşvik ettiği kadınların, dikkat çekecek şekilde giyinmelerini ve koku sürünmelerini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: "Kadınlar cemaate katılmak istedikleri zaman, koku sürünmesinler".Kadınlar için farz namazları evlerinde kılmaları daha faziletli ise de, camide münferit olarak veya cemaatle kılmalarında bir sakınca yoktur. Ancak güvenlik sorunu varsa veya fitne söz konusu ise ihtiyatlı olunmalıdır. Nitekim geçmiş kaynaklarda konu tartışılırken bu merkezde ele alınmıştır.Cemaatle kılınması maruf ve meşhur bir uygulama olan Teravih namazında, fitneye neden olacak herhangi bir durum olmaması halinde cemaat tercih edilebilir.