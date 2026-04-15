TUS sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS 1. Dönem sonuçları

Sınav kitapçıklarının yayınlanmasının ardından kendi netlerini az çok hesaplayan ancak resmi yerleştirme puanlarını görmek için sabırsızlanan hekimler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa değerlendirme süreci bitti mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, 2026-TUS 1. Dönem sınav sonuçları an itibarıyla henüz açıklanmamıştır! Ancak heyecanlı bekleyişte artık son viraja girildi. ÖSYM'nin resmi 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre; binlerce hekimin merakla beklediği TUS/1 sonuçları, 17 NİSAN 2026 CUMA günü kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yani doktorların resmi uzmanlık puanlarını görebilmeleri için önlerinde sadece iki günlük kısa bir bekleme süresi kaldı!

17 Nisan Cuma günü sonuçlar erişime açıldığında, adaylar uzmanlık puanlarını yalnızca dijital ortamdan öğrenebilecek:

Sorgulama Ekranı: Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Giriş Bilgileri: Hekim adaylarının sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numaraları ve kendilerine ait ÖSYM Aday Şifrelerini (veya e-Devlet seçeneğini) kullanmaları gerekecek.

Belge Durumu: ÖSYM, adayların adreslerine herhangi bir basılı sınav sonuç belgesi GÖNDERMEYECEK; sistemden alınan internet çıktısı resmi belge hükmünde kabul edilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından, adayların elde ettikleri Temel Tıp ve Klinik Tıp Bilimleri puanlarına göre o stresli tercih maratonu başlayacak. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin açacağı güncel uzmanlık kontenjanları doğrultusunda, hekimler hayallerindeki branşlara yerleşebilmek için listelerini oluşturacak.