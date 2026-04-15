Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 11:14 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 11:14
TUS sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS 1. Dönem sonuçları
Tıp dünyasının genç hekimleri, kariyerlerini şekillendirecek ve uzmanlık unvanını almalarını sağlayacak o büyük an için nefeslerini tuttu! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) cephesinde heyecanlı bekleyiş artık zirve noktasına ulaştı. Yıllarca süren zorlu tıp eğitiminin ardından istedikleri branşta (cerrahi, dahiliye, pediatri vb.) uzmanlaşmak isteyen binlerce aday, arama motorlarında günün o en kritik sorusunu sorguluyor: TUS sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS sonuçları ayın kaçında, saat kaçta belli olacak? İşte ÖSYM'nin güncel takviminden sızan o net tarih ve sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar...
Sınav kitapçıklarının yayınlanmasının ardından kendi netlerini az çok hesaplayan ancak resmi yerleştirme puanlarını görmek için sabırsızlanan hekimler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa değerlendirme süreci bitti mi?
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK? (2026 TUS/1)Kısa ve net cevap: Hayır, 2026-TUS 1. Dönem sınav sonuçları an itibarıyla henüz açıklanmamıştır! Ancak heyecanlı bekleyişte artık son viraja girildi. ÖSYM'nin resmi 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre; binlerce hekimin merakla beklediği TUS/1 sonuçları, 17 NİSAN 2026 CUMA günü kamuoyu ile paylaşılacaktır.Yani doktorların resmi uzmanlık puanlarını görebilmeleri için önlerinde sadece iki günlük kısa bir bekleme süresi kaldı!TUS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?17 Nisan Cuma günü sonuçlar erişime açıldığında, adaylar uzmanlık puanlarını yalnızca dijital ortamdan öğrenebilecek:Sorgulama Ekranı: Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.Giriş Bilgileri: Hekim adaylarının sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numaraları ve kendilerine ait ÖSYM Aday Şifrelerini (veya e-Devlet seçeneğini) kullanmaları gerekecek.Belge Durumu: ÖSYM, adayların adreslerine herhangi bir basılı sınav sonuç belgesi GÖNDERMEYECEK; sistemden alınan internet çıktısı resmi belge hükmünde kabul edilecek.SIRADA NE VAR? (TERCİH MARATONU BAŞLIYOR)Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından, adayların elde ettikleri Temel Tıp ve Klinik Tıp Bilimleri puanlarına göre o stresli tercih maratonu başlayacak. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin açacağı güncel uzmanlık kontenjanları doğrultusunda, hekimler hayallerindeki branşlara yerleşebilmek için listelerini oluşturacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.