İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı yanıtı!

calendar 30 Mayıs 2026 18:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda yabancı oyuncu kuralına ilişkin tartışmalara değinerek kulüplere ve futbol kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Yabancı oyuncu düzenlemesinin yeni açıklanmış bir karar olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, bazı teknik direktör ve yöneticilerin kamuoyunu yanılttığını savundu. Kulüplerin genç oyunculara daha fazla fırsat vermesi gerektiğini belirten TFF Başkanı, yabancı oyuncu sayısına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

"KULÜP BAŞKANLARII ESKİ ALIŞKANLIKLARINI BIRAKSIN!"

Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar! Eskiden özellikle dört büyükler ile iyi geçineyim, bir daha fazla oturayım derdine düşmüştü TFF başkanları! Bizim öyle bir derdimiz yok! Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var! Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz! Herkesi memnun etme derdimiz yok!

Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar! Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık! 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? gençlere şans verseniz...

Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor?

Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı!"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
