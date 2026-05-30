Galatasaray, Virgil Van Dijk transferi için pusuda!

Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takım hakkında övgü dolu ifadeler kullan Virgil Van Dijk'ı transferde ilk sıraya yazdığı öne sürüldü.

calendar 30 Mayıs 2026 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 11:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Galatasaray bu yaz yine transferde büyük oynayacak! Galatasaray defans hattına transfer planlıyor. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takımda Virgil Van Dijk ilk sıraya yazıldı.

Liverpool'daki kontratı Haziran 2027'de bitecek olan Hollandalı stoperin bu yaz döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Virgil van Dijk için harekete geçeceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro isteyen Aslan'da 34 yaşındaki savunmacıya teklif götürülecek. Van Dijk'ın da sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda yer alacak Van Dijk'la turnuva öncesinde transfer görüşmelerinin tamamlanması hedefleniyor. Deneyimli yıldızın Liverpool'la sözleşmesini sonlandırarak bonservisini alabileceği bildirildi.

İngiliz ekibinin kadroda yeniden yapılanmaya gideceği ve daha genç yıldızlara yöneleceği ifade edildi. Van Dijk'ın da bu kapsamda ayrılmasına sıcak bakıldığı aktarıldı. Galatasaray'ın bu transfere çok önem verdiği dile getirildi.



38'DE 38 YAPTI

Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 38 maçın tamamında oynayan Virgil Van Dijk, istikrarıyla alkışları topladı.

Premier Lig'de bu sezon 3 bin 420 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olan 34 yaşındaki stoper, hem Liverpool'un hem de ligin en istikrarlı ismi olmayı başardı.

RAMS PARK'A HAYRAN

Virgil Van Dijk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la 3 kez karşılaştı. Söz konusu üç maçın 2'si RAMS Park'ta oynandı. Hollandalı stoper, RAMS Park'taki atmosferden ve taraftarların desteğinden bir hayli etkilendiğini dile getirmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
