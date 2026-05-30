Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!

Galatasaray'da Gabriel Sara için transfer gelişmesi var! Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. İngiliz ekibi, uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya minimum 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Geçen sezon 42 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 6 gol, 5 asiste imzasını attı.
Fanatik gazetesinin haberine göre Galatasaray'a gelirken hedefini Brezilya Milli Takımı'na seçilmek ve Premier Lig'e gitmek olarak belirleyen Sara, Aston Villa'nın ilgisine olumlu karşılık verdi. Kulüplerin anlaşması halinde bu transfer gerçekleşecek.
Galatasaray, 2024-25 sezonunda Gabriel Sara'yı Norwich City'den 18 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 2 sezonda 87 resmi maça çıkan Gabriel Sara, bu maçlarda 8 gol 15 asistlik performans sergiledi.
