Haber Tarihi: 26 Mayıs 2026 10:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 10:31

Arife günü, bugün kuyumcular açık mı? 26 Mayıs Kurban Bayramı arefesinde altın alacakları dikkat

Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusuna artık saatler kalmışken, sevdiklerine o çok özel hediyeyi almak isteyenlerin ve düğün, nişan hazırlıkları için altın peşine düşenlerin aklındaki o devasa soru gündemin zirvesine oturdu! Altın fiyatlarındaki anlık hareketlilikleri, ons hedeflerini ve piyasa verilerini yakından takip edip bayram öncesi son yatırımlarını veya hediye alışverişlerini fiziki altınla yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün Arefe günü kuyumcular açık mı? 26 Mayıs Salı kuyumcular kaça kadar çalışıyor, öğleden sonra kapalı mı?" sorguları ekonomi ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte kuyumcular çarşısından eli boş dönmemeniz ve o devasa fiyat makasına takılmamanız için bilmeniz gereken sarsıcı mesai gerçekleri!

 Cüzdanını alıp vitrinlere doğru yola çıkmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen kepenkler saat 13.00'ten sonra da açık kalacak mı?
26 MAYIS BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI? (RESMİ DURUM)
Kısa, net ve bayram öncesi alışveriş planlarınızı rahatlatacak o sarsıcı gerçek: Evet, bugün (26 Mayıs 2026 Salı) Arefe günü kuyumcular AÇIKTIR ve öğleden sonra da hizmet vermeye devam edecektir!

Takvim yapraklarına göre Arefe günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlıyor olsa da, bu kural bankalar, noterler ve devlet daireleri için geçerlidir. Kuyumcular özel işletme statüsünde oldukları ve bağlı bulundukları ilin Kuyumcular Odası'na göre hareket ettikleri için, bayram öncesindeki bu devasa alışveriş trafiğini kaçırmamak adına Arefe günü tam gün mesai yaparlar. Yani saat 13.00'ten sonra da mahallenizdeki veya çarşıdaki kuyumcudan işlemlerinizi halledebilirsiniz.

CADDE KUYUMCULARI VE AVM FARKI (SAATLERE DİKKAT!)
Kuyumcular açık olsa da, nereye gideceğinize göre kapanış saatleri değişiklik gösterebilir. Vitrinlerin ışıkları sönmeden yetişmeniz için o kritik saatler:

Çarşı ve Cadde Kuyumcuları: Genellikle sabah 09.00 sularında açılan cadde kuyumcuları ve Kapalıçarşı gibi büyük merkezler, Arefe yoğunluğuna bağlı olarak akşam 19.00 - 20.00'ye kadar kepenklerini açık tutmaya devam edecektir.

AVM İçi Kuyumcular: Eğer alışverişinizi alışveriş merkezlerindeki kurumsal kuyumcu markalarından yapacaksanız durum çok daha esnek! AVM'ler resmi olarak kapanana kadar (genellikle saat 22.00) bu mağazalar kesintisiz hizmet vermeyi sürdürür.

ALTIN ALACAKLARA O DEVASE PİYASA UYARISI! (MAKAS AÇILIYOR)
Fiziki mağazalar açık olsa da, piyasaları okuyanları ve finansal verileri sıkı takip edenleri yakından ilgilendiren çok sarsıcı bir detay var!

Arefe günü Borsa İstanbul ve bankalar arası resmi piyasalar saat 12.30'da kapanır. Yani öğleden sonra "resmi altın piyasası" tatile girer. Bu saatten sonra kuyumcular, tıpkı hafta sonlarında olduğu gibi anlık fiyat güncelleyemedikleri için kendilerini riske atmamak adına alış ve satış fiyatları arasındaki "makası" devasa boyutlarda açabilirler. Bayramlık takınızı veya yatırımınızı alırken ekrandaki spot fiyatlarla vitrindeki fiyatlar arasında ciddi farklar görebilirsiniz. İşlemlerinizi piyasaların açık olduğu sabah saatlerinde halletmek cüzdanınız için hayat kurtarıcı olacaktır!

