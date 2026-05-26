Trabzonspor, Onana'dan vazgeçmiyor

Trabzonspor, Andre Onana'yı gelecek sezon da takımda tutmak için tüm şartları zorluyor.

calendar 26 Mayıs 2026 11:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi bitti...

30 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabı üzerinden bordo- mavili camiaya seslenip, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için her şeyin en iyisini diliyorum" açıklamasını yaparken, "Kesin olarak gidiyor mu?" endişesini de beraberinde getirdi.

Trabzonsporlu kurmaylar, oyuncunun kiralık sözleşmesinin resmi olarak kağıt üzerinde son bulması sebebiyle bu mesajı yayınladığını dile getirdiler. Manchester United kulübüyle Onana'yı yeniden kiralamak adına masada olduklarını belirten yöneticiler, oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadroda tutmak için tüm şartları zorluyor.

İngiliz ekibiyle yürütülen sıkı pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Onana, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada kalesini kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
