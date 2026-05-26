Serdal Adalı'dan net transfer talimatı: 'Birini alın'

Önder Özen'in sportif direktörlük görevine getirilmesinin ardından 'Yeni ve güçlü bir kadro' hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta transfer rota kaleci transferi...
Yeni teknik adam konusunda Avrupa'da temaslarını sürdüren yönetim, gelecek sezon 1 numaralı formayı yabancı bir kaleciye emanet etmek istiyor.
Ersin Destanoğlu'nu da kadroda tutmayı hedefleyen siyah beyazlıların gözü Arsenal'den İspanyol Kepa Arrizabalaga ve Chelsea'den Filip Jörgensen'de.
SERDAL ADALI'DAN TALİMAT
Futbol direktörü Önder Özen de onay verdi. Başkan Serdal Adalı kurmaylarına "İki kaleciden birini alın" talimatı verdi.
Arsenal Kepa'yı, Chelsea de Jörgensen'i göndermek istiyor. Kalecilerin vereceği karara göre Beşiktaş'ın görüşmeleri şekillenecek.
