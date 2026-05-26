25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Serdal Adalı'dan net transfer talimatı: "Birini alın"

Kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeye hazırlanan Beşiktaş, Kepa Arrizabalaga ve Filip Jorgensen'e yoğunlaştı. Yönetim, iki isimden birini kadroya kazandırmak içi yoğun mesai harcıyor.

26 Mayıs 2026 08:47
Kaynak: Sözcü
Önder Özen'in sportif direktörlük görevine getirilmesinin ardından 'Yeni ve güçlü bir kadro' hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta transfer rota kaleci transferi...

Yeni teknik adam konusunda Avrupa'da temaslarını sürdüren yönetim, gelecek sezon 1 numaralı formayı yabancı bir kaleciye emanet etmek istiyor.

Ersin Destanoğlu'nu da kadroda tutmayı hedefleyen siyah beyazlıların gözü Arsenal'den İspanyol Kepa Arrizabalaga ve Chelsea'den Filip Jörgensen'de.

SERDAL ADALI'DAN TALİMAT

Futbol direktörü Önder Özen de onay verdi. Başkan Serdal Adalı kurmaylarına "İki kaleciden birini alın" talimatı verdi.

Arsenal Kepa'yı, Chelsea de Jörgensen'i göndermek istiyor. Kalecilerin vereceği karara göre Beşiktaş'ın görüşmeleri şekillenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
