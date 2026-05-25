 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-025'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

İstanbulspor'un 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

İstanbulspor'un 100'üncü kuruluş yılı, İstanbul Erkek Lisesi'nde kulüp efsaneleri, spor ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı duygusal bir törenle kutlandı.

calendar 25 Mayıs 2026 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İstanbulspor'un 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


İstanbulspor'un 100'üncü yılı kulübün temellerinin atıldığı İstanbul Erkek Lisesi'nde kutlandı.

Kutlamalarda, sarı-siyahlı kulübün efsanelerinin yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı. İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen kutlamalara 2006-2008 yılları arasında İstanbulspor'da başkanlık yapan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, milli takım eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Eski Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile eski futbolcular katıldı.

Açılış konuşmasını İstanbulspor Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Buharalı'nın yaptığı organizasyonda kürsüye çıkan konuşmacılar, kulüple ilgili anılarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Lisenin müzik öğretmenleri tarafından İstanbulspor'un 100'üncü yılı için hazırlanan özel marş da kutlamalarda ilk kez dinletildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.