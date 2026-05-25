Juventus, derbide 2-0'dan yakalandı!

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan derbi 2-2 tamamlandı.



Juventus, 24 ve 54. dakikalarda Dusan Vlahovic'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi.



Torino, 60. dakikada Cesare Casadei'nin golüyle 2-1'i buldu. Ev sahibi Torino, 84. dakikada Che Adams'ın golüyle maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı.



KENAN YEDEK, EMİRHAN 63 DAKİKA



Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Torino forması giyen ümit milli yıldızımız Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Juventus, ligi 69. puanla 6. sırada tamamladı. Torino ise ligi 45 puanla 13. sırada ligi noktaladı.







