25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-022'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Aliağa FK'lı Semih Ayriç Dünya şampiyonluğu yaşadı

Aliağa FK oyuncusu Semih Ayriç, U23 İşitme Engelliler Milli Takımı ile Sırbistan'daki turnuvada Japonya'yı finalde 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

calendar 25 Mayıs 2026 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig ekiplerinden Aliağa Futbol'un U16 Takımı'nda forma giyen Semih Ayriç, U23 İşitme Engelliler Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşadı.

Sırbistan'ın Zlatibor kentinde 11-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, başarılı performanslarıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Final karşılaşmasında Japonya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'da futbolcu Semih Ayriç da sergilediği performansla Aliağa FK'nın gurur kaynağı oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
