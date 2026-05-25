Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'a pahalı geldi!

Galatasaray, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için girişimlerine devam ediyor.
Başakşehir, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği 23 yaşındaki futbolcusu için 15 milyon euro'luk talepte bulundu.
TAKAS VE PARA FORMÜLÜ
Bu rakamı pahalı bulan Galatasaray, takas + para formülüyle Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve İstanbul ekibinin yeniden kadrosunda görmek istediği Kazımcan Karataş ile birlikte Ahmed Kutucu'yu takasta düşünüyor.
Galatasaray, Bertuğ Yıldırım transferi için girişimlerini sürdürüyor.
BAŞAKŞEHİR'DE NE YAPTI?
Başakşehir'de 22 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
