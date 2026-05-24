Galatasaray'da sürpriz takas ihtimali: Sara & Tielemans

Galatasaray'ın transfer gündemi ile ilgili olarak Evren Göz, Sporx YouTube kanalında önemli bilgiler verdi.
Sarı-kırmızılı önemli isimlerinden Gabriel Sara ile ilgili konuşan Evren Göz "Gabriel Sara'ya Aston Villa'dan teklif var! Bu konuda Aston Villa ciddi!" dedi.
Açıklamalarına devam eden Evren Göz "Galatasaray'ın Aston Villa'dan Youri Tielemans beklentisi olabilir! Yıllardır Galatasaray'ın istediği bir oyuncu! Ancak Belçikalı futbolcu, Türkiye'de oynamak istemediğini daha önce belirtti. Şartlar değişir mi? Bunu göreceğiz!" ifadelerini kullandı.
