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Fenerbahçe, Ederson'u bekliyor

Dünya Kupası'nın ardından izne çıkan Ederson'un, Fenerbahçe'nin Slovakya kampının son bölümüne katılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 11:52
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Ederson'u bekliyor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Ederson'un takıma katılacağı tarih de netleşmeye başladı.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından deneyimli file bekçisinin kısa süre içinde sarı-lacivertlilere dönmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAMPA YETİŞTİRİLECEK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda tutmayı planladığı Ederson'un, Slovakya kampının son bölümüne yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

HEDEF GORNIK MAÇI

Tecrübeli kalecinin, 22 Temmuz'da oynanacak Gornik hazırlık maçında forma giymesi planlanıyor.

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