Fenerbahçe, Ederson'u bekliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Ederson'un takıma katılacağı tarih de netleşmeye başladı.
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından deneyimli file bekçisinin kısa süre içinde sarı-lacivertlilere dönmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAMPA YETİŞTİRİLECEK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda tutmayı planladığı Ederson'un, Slovakya kampının son bölümüne yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
HEDEF GORNIK MAÇI
Tecrübeli kalecinin, 22 Temmuz'da oynanacak Gornik hazırlık maçında forma giymesi planlanıyor.
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından deneyimli file bekçisinin kısa süre içinde sarı-lacivertlilere dönmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAMPA YETİŞTİRİLECEK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda tutmayı planladığı Ederson'un, Slovakya kampının son bölümüne yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
HEDEF GORNIK MAÇI
Tecrübeli kalecinin, 22 Temmuz'da oynanacak Gornik hazırlık maçında forma giymesi planlanıyor.