Tim Hardaway Jr., Heat'te babasının emekli edilen 10 numaralı formasını giyecek

Miami Heat'in yeni transferi Tim Hardaway Jr., kulüpte babası Tim Hardaway Sr.'ın onuruna emekli edilen 10 numaralı formayı giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Heat tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında 34 yaşındaki oyuncuya, sırtında "Hardaway Jr." yazan 10 numaralı forma teslim edildi.
Kulüp Başkanı Pat Riley, daha önce Miami'de birlikte çalıştığı Tim Hardaway Sr.'ın ardından aynı numaranın oğluna verilmesini "gerçekten sıra dışı" olarak değerlendirdi.
Çocukluk yıllarında Heat tesislerinde vakit geçirdiğini ve kulübe yabancı olmadığını belirten Hardaway Jr., başantrenör Erik Spoelstra ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı bulunduğunu ifade etti.
Tecrübeli şutör, Miami'yi tercih etmesinde kadronun yapısının önemli rol oynadığını söyledi.
"Telefon geldiğinde bu benim için düşünmeye bile gerek olmayan bir karardı. Bu takım hem kulüp hem de benim açımdan doğru adres. Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo gibi iki yıldızın etrafında oynayacağım. Benim görevim onların işini kolaylaştırmak ve boş şutları değerlendirmek." dedi.
Miami Heat, yaz döneminde kadrosuna Giannis Antetokounmpo'yu katarak büyük ses getirirken, dış şut katkısını artırmak amacıyla Hardaway Jr.'ı da renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon kariyer rekoru olan 224 üçlük isabeti bulan Hardaway Jr., yaklaşık yüzde 41 üç sayı isabet oranıyla oynadı. Deneyimli oyuncu ayrıca son üç sezonda oynanabilecek 246 normal sezon maçının 236'sında forma giyerek istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
Miami doğumlu olan Hardaway Jr., NBA kariyerinde altıncı takımına yine doğup büyüdüğü şehirde imza atmış oldu.
Kulüp Başkanı Pat Riley, daha önce Miami'de birlikte çalıştığı Tim Hardaway Sr.'ın ardından aynı numaranın oğluna verilmesini "gerçekten sıra dışı" olarak değerlendirdi.
Çocukluk yıllarında Heat tesislerinde vakit geçirdiğini ve kulübe yabancı olmadığını belirten Hardaway Jr., başantrenör Erik Spoelstra ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı bulunduğunu ifade etti.
Tecrübeli şutör, Miami'yi tercih etmesinde kadronun yapısının önemli rol oynadığını söyledi.
"Telefon geldiğinde bu benim için düşünmeye bile gerek olmayan bir karardı. Bu takım hem kulüp hem de benim açımdan doğru adres. Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo gibi iki yıldızın etrafında oynayacağım. Benim görevim onların işini kolaylaştırmak ve boş şutları değerlendirmek." dedi.
Miami Heat, yaz döneminde kadrosuna Giannis Antetokounmpo'yu katarak büyük ses getirirken, dış şut katkısını artırmak amacıyla Hardaway Jr.'ı da renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon kariyer rekoru olan 224 üçlük isabeti bulan Hardaway Jr., yaklaşık yüzde 41 üç sayı isabet oranıyla oynadı. Deneyimli oyuncu ayrıca son üç sezonda oynanabilecek 246 normal sezon maçının 236'sında forma giyerek istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
Miami doğumlu olan Hardaway Jr., NBA kariyerinde altıncı takımına yine doğup büyüdüğü şehirde imza atmış oldu.