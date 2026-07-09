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Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istiyor ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 11:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'den kötü haber geldi.

KARARI 5 BÜYÜK LİG Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'de yer alan habere göre, Guirassy, Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünmüyor.

30 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği belirtildi.

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Fenerbahçe'nin bu gelişmenin ardından golcü transferinde listesindeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde son dönemde Aston Villa'dan Ollie Watkins ismi ön plana çıkıyor.

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