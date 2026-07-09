Jota Silva'nın yeni adresi belli oldu

Olympiacos, Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'yı kadrosuna kattı. Yunan ekibi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hücum hattına takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OLYMPIACOS KADROSUNA KATTI
Beşiktaş'taki kiralık süresi sona eren Jota Silva'nın yeni adresi Olympiacos oldu.
GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
Jota Silva'nın geride kalan 2025-2026 sezonundaki performans istatistikleri de dikkat çekti. Futbolcu, söz konusu sezonda toplam 18 maçta forma giydi.
4 GOL KAYDETTİ
Jota Silva, sahaya çıktığı 18 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Hücum hattında takımına katkı vermeye çalışan oyuncu, bu süreçte asist yapma başarısı gösteremedi.
Beşiktaş'taki kiralık süresi sona eren Jota Silva'nın yeni adresi Olympiacos oldu.
GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
Jota Silva'nın geride kalan 2025-2026 sezonundaki performans istatistikleri de dikkat çekti. Futbolcu, söz konusu sezonda toplam 18 maçta forma giydi.
4 GOL KAYDETTİ
Jota Silva, sahaya çıktığı 18 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Hücum hattında takımına katkı vermeye çalışan oyuncu, bu süreçte asist yapma başarısı gösteremedi.