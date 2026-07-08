Fenerbahçe ve Göztepe transfer için masada: Musaba & Arda Okan

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Anthony Musaba için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAKAS SEÇENEĞİ MASADA
Edinilen bilgilere göre Göztepe ile Fenerbahçe arasında devam eden transfer görüşmelerinde takas seçeneği de masaya yatırıldı.
ARDA OKAN KURTULAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı beğendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
Bu doğrultuda Arda Okan Kurtulan'ın olası transferde takas formülünün bir parçası olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.
Göztepe yönetiminin kanat hattını güçlendirmek adına Musaba transferini öncelikli dosyalar arasında tuttuğu öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
MUSABA'NIN PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan Hollandalı futbolcu Musaba, sarı-lacivertlilerde 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı. [Ajansspor]
Edinilen bilgilere göre Göztepe ile Fenerbahçe arasında devam eden transfer görüşmelerinde takas seçeneği de masaya yatırıldı.
ARDA OKAN KURTULAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı beğendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
Bu doğrultuda Arda Okan Kurtulan'ın olası transferde takas formülünün bir parçası olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.
Göztepe yönetiminin kanat hattını güçlendirmek adına Musaba transferini öncelikli dosyalar arasında tuttuğu öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
MUSABA'NIN PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan Hollandalı futbolcu Musaba, sarı-lacivertlilerde 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı. [Ajansspor]