Fenerbahçe ve Göztepe transfer için masada: Musaba & Arda Okan

Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı. İzmir ekibinin, transfer görüşmelerinde takas seçeneğini de değerlendirdiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 15:32
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe ve Göztepe transfer için masada: Musaba & Arda Okan
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Anthony Musaba için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKAS SEÇENEĞİ MASADA

Edinilen bilgilere göre Göztepe ile Fenerbahçe arasında devam eden transfer görüşmelerinde takas seçeneği de masaya yatırıldı.

ARDA OKAN KURTULAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı beğendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Arda Okan Kurtulan'ın olası transferde takas formülünün bir parçası olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Göztepe yönetiminin kanat hattını güçlendirmek adına Musaba transferini öncelikli dosyalar arasında tuttuğu öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

MUSABA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan Hollandalı futbolcu Musaba, sarı-lacivertlilerde 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı. [Ajansspor]

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