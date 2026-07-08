Lakers, Kevon Looney ile anlaşma sağladı

Los Angeles Lakers, serbest oyuncu pivot Kevon Looney ile bir yıl ve 3.9 milyon dolar değerinde sözleşme imzalıyor. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Looney, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 14.7 dakika süre alırken 2.8 sayı ve 5.6 ribaund ortalamaları yakaladı.
30 yaşındaki pivot, serbest oyuncu piyasasında kalan en tecrübeli uzun oyuncular arasında gösteriliyordu.
Looney'nin, Lakers'ın yeni pivotu Walker Kessler'ın yedeği olarak görev yapması bekleniyor.
Los Angeles ekibi, Deandre Ayton'ı kısa süre önce Washington Wizards'a göndermesinin ardından pivot rotasyonuna derinlik kazandırmayı hedefliyordu.
Looney, 2015 NBA Draftı'nda 30. sıradan seçilmesinin ardından kariyerinin ilk 10 sezonunu Golden State Warriors formasıyla geçirmiş ve takımın kazandığı iki NBA şampiyonluğunda önemli rol oyuncularından biri olmuştu.
30 yaşındaki pivot, serbest oyuncu piyasasında kalan en tecrübeli uzun oyuncular arasında gösteriliyordu.
Looney'nin, Lakers'ın yeni pivotu Walker Kessler'ın yedeği olarak görev yapması bekleniyor.
Los Angeles ekibi, Deandre Ayton'ı kısa süre önce Washington Wizards'a göndermesinin ardından pivot rotasyonuna derinlik kazandırmayı hedefliyordu.
Looney, 2015 NBA Draftı'nda 30. sıradan seçilmesinin ardından kariyerinin ilk 10 sezonunu Golden State Warriors formasıyla geçirmiş ve takımın kazandığı iki NBA şampiyonluğunda önemli rol oyuncularından biri olmuştu.