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07 Temmuz
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Filenin Sultanları, Polonya'yı geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 08:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 08:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Polonya'yı geçti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19

Süre: 125 dakika

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