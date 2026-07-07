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Çorum FK'da ayrılık: Atakan Cangöz

Çorum FK'de orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK'da ayrılık: Atakan Cangöz
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Atakan Cangöz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Futbolcuya, Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.



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