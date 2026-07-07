Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Arjantin'de tatilini geçiren ve aynı zamanda teklifleri düşünen Mauro Icardi, bir yandan da magazin basını ile kavga halinde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldız oyuncu, China Suarez ve kendisi ile ilgili çıkan haberlere sık sık tepki gösterirken Galatasaray cephesi ile henüz köprüler atılmadı.
1+1 YILLIK ÖNERİ
Galatasaray, deneyimli golcüye, 1+1 kontrat ve yıllık 5 milyon Euro önerdi.
TALEBİ ORTAYA ÇIKTI
Tangocu ise direkt 2 yıl sözleşme isterken ücretin ise 7 milyon Euro olmasını talep ediyor.
Oyuncunun temsilcisi Elio Pino'nun başkan Dursun Özbek ile son bir görüşme yapması bekleniyor.
1+1 YILLIK ÖNERİ
Galatasaray, deneyimli golcüye, 1+1 kontrat ve yıllık 5 milyon Euro önerdi.
TALEBİ ORTAYA ÇIKTI
Tangocu ise direkt 2 yıl sözleşme isterken ücretin ise 7 milyon Euro olmasını talep ediyor.
Oyuncunun temsilcisi Elio Pino'nun başkan Dursun Özbek ile son bir görüşme yapması bekleniyor.