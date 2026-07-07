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Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılılardan talebi ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 11:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi belli oldu!
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Arjantin'de tatilini geçiren ve aynı zamanda teklifleri düşünen Mauro Icardi, bir yandan da magazin basını ile kavga halinde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldız oyuncu, China Suarez ve kendisi ile ilgili çıkan haberlere sık sık tepki gösterirken Galatasaray cephesi ile henüz köprüler atılmadı.

1+1 YILLIK ÖNERİ

Galatasaray, deneyimli golcüye, 1+1 kontrat ve yıllık 5 milyon Euro önerdi.

TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Tangocu ise direkt 2 yıl sözleşme isterken ücretin ise 7 milyon Euro olmasını talep ediyor.

Oyuncunun temsilcisi Elio Pino'nun başkan Dursun Özbek ile son bir görüşme yapması bekleniyor. 


 

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