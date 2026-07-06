Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'nın yeni adresi belli oldu!





Yunan basınından Gazetta'nın haberine göre; Jota Silva, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olmaya çok yakın.



Haber detayında, Olympiakos Futbol Genel Müdürü Antonio Miguel Cardoso'nun, Vitoria Guimaraes'te başkanlık yaptığı dönemden Jota'yı yakından tanıdığı belirtildi. Portekizli hücum oyuncusu 2022-2024 yılları arasında Vitoria'da forma giymiş ve 7 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham'a transfer olmuştu. Beşiktaş 'ın geçen yaz Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva, siyah beyazlı takımla sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz kulübüne geri döndü. 26 yaşındaki futbolcunu yeni takımı ise belli oluyor.

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