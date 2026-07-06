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Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'nın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'tan ayrılarak Nottingham Forest'e dönen Jota Silva'nın yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'nın yeni adresi belli oldu!
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Beşiktaş'ın geçen yaz Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva, siyah beyazlı takımla sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz kulübüne geri döndü. 26 yaşındaki futbolcunu yeni takımı ise belli oluyor.

Yunan basınından Gazetta'nın haberine göre; Jota Silva, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olmaya çok yakın.

Haber detayında, Olympiakos Futbol Genel Müdürü Antonio Miguel Cardoso'nun, Vitoria Guimaraes'te başkanlık yaptığı dönemden Jota'yı yakından tanıdığı belirtildi. Portekizli hücum oyuncusu 2022-2024 yılları arasında Vitoria'da forma giymiş ve 7 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham'a transfer olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyen Jota Silva 5 kez gol sevinci yaşarken 1 kez de asist yaptı.

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