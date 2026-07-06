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Galatasaray'da iki yeni aday: Tim Iroegbunam ve Andrey Santos

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, orta saha transferinde Everton'dan Tim Iroegbunam ve Chelsea'den Andrey Santos ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 08:25
Haber: Sözcü
Galatasaray'da iki yeni aday: Tim Iroegbunam ve Andrey Santos
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Rotasını İngiltere'ye çeviren sarı-kırmızılılar, iki ismi yakın takibe aldı. Listenin ilk sırasında Everton'dan Tim Iroegbunam var. 23 yaşındaki futbolcu top kazanma, pres ve ikili mücadelelerde ayakta kalma özelliğiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.

ZOR HEDEF SANTOS

İkinci ve daha zor hedef ise Chelsea'den Andrey Santos. 40 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçen sezon Premier Lig devinde 43 maça çıktı. 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen sambacı yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla önemli bir hücum tehdidi.

YOĞUN MESAİ

İki futbolcu için de Galatasaray yoğun mesaide. 

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