Galatasaray'da iki yeni aday: Tim Iroegbunam ve Andrey Santos

Transfer çalışmalarını sessiz yürüten Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle genç ve potansiyeli yüksek isimlerle ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTENİN İLK SIRASINDA
Rotasını İngiltere'ye çeviren sarı-kırmızılılar, iki ismi yakın takibe aldı. Listenin ilk sırasında Everton'dan Tim Iroegbunam var. 23 yaşındaki futbolcu top kazanma, pres ve ikili mücadelelerde ayakta kalma özelliğiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.
ZOR HEDEF SANTOS
İkinci ve daha zor hedef ise Chelsea'den Andrey Santos. 40 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçen sezon Premier Lig devinde 43 maça çıktı. 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen sambacı yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla önemli bir hücum tehdidi.
YOĞUN MESAİ
İki futbolcu için de Galatasaray yoğun mesaide.
Rotasını İngiltere'ye çeviren sarı-kırmızılılar, iki ismi yakın takibe aldı. Listenin ilk sırasında Everton'dan Tim Iroegbunam var. 23 yaşındaki futbolcu top kazanma, pres ve ikili mücadelelerde ayakta kalma özelliğiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.
ZOR HEDEF SANTOS
İkinci ve daha zor hedef ise Chelsea'den Andrey Santos. 40 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçen sezon Premier Lig devinde 43 maça çıktı. 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen sambacı yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla önemli bir hücum tehdidi.
YOĞUN MESAİ
İki futbolcu için de Galatasaray yoğun mesaide.