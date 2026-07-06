Galatasaray MCT Technic Berkan Durmaz transferini açıkladı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Berkan Durmaz'ın transferiyle Galatasaray, uzun rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.
TOFAŞ ALTYAPISINDA BAŞLADI
Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan Berkan Durmaz, kariyerinde farklı kulüplerde forma giydi. Tecrübeli oyuncu daha önce Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Berkan Durmaz'ın transferiyle Galatasaray, uzun rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.
TOFAŞ ALTYAPISINDA BAŞLADI
Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan Berkan Durmaz, kariyerinde farklı kulüplerde forma giydi. Tecrübeli oyuncu daha önce Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.