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Galatasaray MCT Technic Berkan Durmaz transferini açıkladı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, milli basketbolcunun gelecek sezon kadroda yer alacağını duyurdu.

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calendar 06 Temmuz 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 00:01
Haber: AA
Galatasaray MCT Technic Berkan Durmaz transferini açıkladı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek. Berkan Durmaz'ın transferiyle Galatasaray, uzun rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.

TOFAŞ ALTYAPISINDA BAŞLADI

Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan Berkan Durmaz, kariyerinde farklı kulüplerde forma giydi. Tecrübeli oyuncu daha önce Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.

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