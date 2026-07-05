05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
1-3
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
2-1

Trabzonspor'un yeni transferi Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovsky Trabzon'a indi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 22:04
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'un yeni transferi Trabzon'a geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililerin yeni transferi Ruslan Malinovskyi, Trabzon'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MALINOVSKYI TRABZON'A İNDİ

Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarların karşıladığı tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

"GEREKLİ BİLGİLERİ ALDIM!"

"İlk günden itibaren Trabzonspor'un ilgisinin ciddi olduğunu gördüm. Daha önce takım arkadaşlarımdan Ekuban, Zubkov ve Batagov da vardı. Onlardan gerekli bilgileri aldım. Hocamız ile olan görüşmeler futbol adına beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde oynayacak olması da benim için etkiliydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Hocamız ile bunu konuştuk. Rollerim ve daha önce yaptıklarımla ilgili görüşmelerimiz oldu. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Bu sadece maçlarda değil, antrenmanlarda ve dışarıda da olacak.

"BURAYI UZUN ZAMANDIR BİLİYORDUM"

"Onlara yol göstermeye çalışacağım. Uzun yıllar Ukrayna'da oynadığım süre boyunca devre arası kamplarını Türkiye'de yapardık. Ülke insanı hakkında sevgi dolu ve tutkulu olduklarına dair bilgilerim vardı. Burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunun farkındayım. Kültürler farklı ama hep aynı şeyi söylerim; kültürlere ayak uydurmalıyız. Lige bakacağız, hazırlıkları iyi yapmamız gerekiyor. Sonrasına elbette bakacağız. Farklı rollerde oynayabiliyorum.

"TAKIMIN NEREDE İHTİYACI VARSA ORADA OYNARIM!"

Daha çok orta sahadan savunmaya yaklaşıp oyunu kuran mevkide oynadım. 10 numarada da oynadım. Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Farklı rollerde oynayabilen bir oyuncuyum."

Öte yandan bordo-mavililerin genç transferlerinden Thierry Karadeniz de Trabzon'a gelirken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde start verecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.