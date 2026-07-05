Fenerbahçe'den Lauriente'ye 20 milyon euro!

Fenerbahçe için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo'ya teklif yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibine sunduğu teklifin 20 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
Fransız kanat oyuncusunun adı Türkiye'den uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor.
Sassuolo forması altında geçen sezon 39 maçta süre bulan Armand Lauriente, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente'nin, kulübü Sassuolo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo'ya teklif yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibine sunduğu teklifin 20 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
Fransız kanat oyuncusunun adı Türkiye'den uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor.
Sassuolo forması altında geçen sezon 39 maçta süre bulan Armand Lauriente, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente'nin, kulübü Sassuolo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.