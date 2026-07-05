05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
17:00
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
14:00
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
16:30

Fenerbahçe'den Lauriente'ye 20 milyon euro!

Fenerbahçe, Armand Lauriente için Sassuolo'ya yaklaşık 20 milyon euro'luk bir teklif sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Lauriente'ye 20 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo'ya teklif yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibine sunduğu teklifin 20 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Fransız kanat oyuncusunun adı Türkiye'den uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor.

Sassuolo forması altında geçen sezon 39 maçta süre bulan Armand Lauriente, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente'nin, kulübü Sassuolo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.