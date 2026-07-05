Trabzonspor'un anlaştığı iki yıldız Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililerin yeni transferleri Ruslan Malinovsky ile Noah Saviolo, bu akşam Trabzon'da olacak.
2 OYUNCU GELİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovsky'nin saat 20.30, Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun ise 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. İki futbolcunun taraftarların karşılamasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.
Öte yandan bordo-mavililerin genç transferlerinden Thierry Karadeniz de Trabzon'a gelirken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde start verecek.
2 OYUNCU GELİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovsky'nin saat 20.30, Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun ise 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. İki futbolcunun taraftarların karşılamasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.
Öte yandan bordo-mavililerin genç transferlerinden Thierry Karadeniz de Trabzon'a gelirken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde start verecek.