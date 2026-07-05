CANLI: Beşiktaş'ın rakibi Mosonmagyar

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.
CANLI: İLK YARI
BEŞİKTAŞ: 0
MOSONMAGYAR: 0
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş: Emir, Taylan, Djalo, Emirhan, Yasin, Ndidi, Olaitan, Cerny, Fahri Kerem, Devrim, Semih.
Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.
CANLI: İLK YARI
BEŞİKTAŞ: 0
MOSONMAGYAR: 0
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş: Emir, Taylan, Djalo, Emirhan, Yasin, Ndidi, Olaitan, Cerny, Fahri Kerem, Devrim, Semih.