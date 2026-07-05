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CANLI: Beşiktaş'ın rakibi Mosonmagyar

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 17:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
CANLI: Beşiktaş'ın rakibi Mosonmagyar
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.

CANLI: İLK YARI

BEŞİKTAŞ: 0
MOSONMAGYAR: 0

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş: Emir, Taylan, Djalo, Emirhan, Yasin, Ndidi, Olaitan, Cerny, Fahri Kerem, Devrim, Semih.





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