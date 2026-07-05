05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
17:00
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
14:00
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
16:30

Trabzonspor'da Aral Şimşir için geri sayım!

Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Bordo-mavililer, Midtjylland'dan Aral Şimşir transferinde geri sayıma başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 10:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Aral Şimşir için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Transfer çalışmalarına devam ediyor. Ertuğrul Doğan yönetimi, hücum hattına önemli bir takviyede bulunmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 YILLIK ANLAŞMA

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i kadroya katmak istiyor. Bordo-mavililer, transferde önemli mesafe kat etti. Haberde Trabzonspor yönetiminin, Aral Şimşir ile görüştüğü ve 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

REKOR BONSERVİS

Öte yandan daha önce yaptığı teklif Midtjylland tarafından reddedilen Trabzonspor, Danimarkalı yetkililer ile görüşmeleri sıklaştırdı. Bordo-mavililer, Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Trabzonspor, oyuncunun ardından kulübü Midtjylland'la da anlaştı. Bu sürecin ardından Trabzonspor'un Aral Şimşir'i sağlık kontrollerinden geçirmek için Midtjylland'dan izin istemesi ve akabinde oyuncu ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.