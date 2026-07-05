Trabzonspor'da Aral Şimşir için geri sayım!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Transfer çalışmalarına devam ediyor. Ertuğrul Doğan yönetimi, hücum hattına önemli bir takviyede bulunmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 YILLIK ANLAŞMA
61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i kadroya katmak istiyor. Bordo-mavililer, transferde önemli mesafe kat etti. Haberde Trabzonspor yönetiminin, Aral Şimşir ile görüştüğü ve 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
REKOR BONSERVİS
Öte yandan daha önce yaptığı teklif Midtjylland tarafından reddedilen Trabzonspor, Danimarkalı yetkililer ile görüşmeleri sıklaştırdı. Bordo-mavililer, Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.
Trabzonspor, oyuncunun ardından kulübü Midtjylland'la da anlaştı. Bu sürecin ardından Trabzonspor'un Aral Şimşir'i sağlık kontrollerinden geçirmek için Midtjylland'dan izin istemesi ve akabinde oyuncu ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.
61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i kadroya katmak istiyor. Bordo-mavililer, transferde önemli mesafe kat etti. Haberde Trabzonspor yönetiminin, Aral Şimşir ile görüştüğü ve 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
REKOR BONSERVİS
Öte yandan daha önce yaptığı teklif Midtjylland tarafından reddedilen Trabzonspor, Danimarkalı yetkililer ile görüşmeleri sıklaştırdı. Bordo-mavililer, Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.
Trabzonspor, oyuncunun ardından kulübü Midtjylland'la da anlaştı. Bu sürecin ardından Trabzonspor'un Aral Şimşir'i sağlık kontrollerinden geçirmek için Midtjylland'dan izin istemesi ve akabinde oyuncu ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.