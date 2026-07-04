04 Temmuz
Kanada-Fas
20:00
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
00:00
04 Temmuz
Egersund-Moss
3-0
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
4-3
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
0-013'

U16 Erkek Hokey Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

16 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 19:02
Haber: AA
U16 Erkek Hokey Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye, Antalya'da düzenlen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Grup aşamasında Avusturya ile 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 8-0, Ukrayna'yı ise 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 7-5 mağlup etti.

Yarı finalde Hırvatistan ile normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmayı seri atışlar sonunda 2-1 kazanan milli takım, adını finale yazdırdı.

Finalde grup aşamasında berabere kaldığı Avusturya ile yeniden karşılaşan Türkiye, rakibini 6-5 mağlup ederek 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.