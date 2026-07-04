Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi hamlesi: Moise Kean

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen yıldız golcü Moise Kean için önemli adımlar attığı öne sürüldü.
VEDAT MURIQI'NİN SAKATLIĞI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesinde kadrosuna üst düzey bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından golcü transferine öncelik verdiği belirtildi. Yönetimin uzun süredir devam eden santrfor arayışında rotasını İtalya'ya çevirdiği aktarıldı.
MOISE KEAN İÇİN ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina'nın ve İtalya Milli Takımı'nın yıldız forveti Moise Kean transferinde önemli bir aşama kaydetti. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun transferi konusunda yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
MENAJERLERDEN YÖNETİME GÜVENCE
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, transfer sürecinde görev alan menajerlerin, Fiorentina ile yürütülen görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanabileceği yönünde Fenerbahçe yönetimine güvence verdiği öğrenildi.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Moise Kean transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.
VEDAT MURIQI'NİN SAKATLIĞI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesinde kadrosuna üst düzey bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından golcü transferine öncelik verdiği belirtildi. Yönetimin uzun süredir devam eden santrfor arayışında rotasını İtalya'ya çevirdiği aktarıldı.
MOISE KEAN İÇİN ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina'nın ve İtalya Milli Takımı'nın yıldız forveti Moise Kean transferinde önemli bir aşama kaydetti. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun transferi konusunda yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
MENAJERLERDEN YÖNETİME GÜVENCE
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, transfer sürecinde görev alan menajerlerin, Fiorentina ile yürütülen görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanabileceği yönünde Fenerbahçe yönetimine güvence verdiği öğrenildi.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Moise Kean transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.